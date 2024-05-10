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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أعراض النقرس .. كيف تكتشف الإصابة بالمرض سريعا ؟

النقرس
النقرس

يعد النقرس من المشكلات الصحية الشائعة فى مختلف البلاد وهو أحد أنواع أمراض التهابات المفاصل وينتج عنه آلام قوية فى القدم أو المفاصل الأخرى.

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك الزائد في الجسم وتساهم بعض العادات الغذائية غير الصحية فى حدوث هذا الأمر.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” نوبات النقرس مؤلمة للغاية، ويمكن أن تحدث فجأة، وأثناء نوبة النقرس، قد تشمل الأعراض في المفاصل المصابة ما يلي:

وجع فى بعض المفاصل.
تغير اللون أو الاحمرار.
الكزازة.
تورم .
الألم، حتى عند اللمس الخفيف (مثل ملاءة السرير التي تغطي المفصل المصاب).
الدفء، أو الشعور بأن المفصل "يشتعل".


مدة نوبة النقرس
تستمر نوبات النقرس عادةً لمدة أسبوع أو أسبوعين و قد تكون لديك بعض النوبات التي تستمر لفترة أطول من غيرها، وقد يسبب بعضها أعراضًا أكثر خطورة. بين الهجمات، قد لا تواجه أي أعراض النقرس.


 

النقرس نوبة النقرس نوبات النقرس أعراض النقرس تراكم حمض اليوريك

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