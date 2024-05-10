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رئيس التحرير
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مقالات

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

محمد عبيد
محمد عبيد

تعد البيروقراطية في الجهاز الإداري المصري واحدة من التحديات الرئيسية التي تعيق سير العملية التنموية وتقوض جهود تحقيق التنمية الشاملة.


يتجلى تأثير البيروقراطية في صعوبة اتخاذ القرارات، وتعقيد  الإجراءات الإدارية، وانتشار الفساد، مما يؤثر سلبًا على تحقيق بيئة صالحة للاستثمار والصناعة وايضا الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.

وتشير العديد من التجارب الدولية الي أن البيروقراطية قد تكون أحيانًا أقوى من السلطات الرسمية، حيث يمكن للموظفين البيروقراطيين أن يعطلوا أو يعرقلوا عملية اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تباطؤ في سير العمل الإداري والتأخير في تنفيذ السياسات الحكومية.

إن حل مشكلة البيروقراطية يتطلب جهوداً جادة ومتواصلة من قبل الحكومة المصرية، تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز دور القيادة السياسية في توجيه العمل الإداري بفعالية. 


وينبغي تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل الجهاز الإداري لتعزيز الكفاءة والفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية.


ويجب أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتطوير وتحديث الجهاز الإداري المصري، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

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