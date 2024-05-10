هبطان وتعبان .. اعرف علاج الاجهاد الحراري فى الصيف

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإرهاق وانخفاض الضغط أثناء الحر وهذا يعرف بـ الإجهاد الحراري وهى حالة يعاني المصابون بها من الشعور بالضعف الشديد وإنهاك القلب وعدم تدفق الدم فى الجسم بشكل كافي مما يسبب الإغماء والوفاة فى بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك ”يمكنك علاج الإجهاد الحراري البسيط والشديد من خلال هذه النصائح:

الراحة في مكان بارد

عند حدوث الإجهاد الحراري أثناء سيرك فى الشارع من الأفضل الدخول إلى مبنى مكيف الهواء وإذا لم يكن هذا متاحًا، فابحث عن بقعة ظليلة أو اجلس أمام مروحة واستلقِ على ظهرك مع رفع ساقيك أعلى من مستوى قلبك.

المشروبات الباردة

تناول المشروبات الباردة وليست المثلجة عند حدوث الإجهاد الحرارى مع الحفاظ على شرب الماء أو المشروبات الرياضية لكن لا تشرب أي مشروبات كحولية إذ يمكن أن تزيد من الجفاف.



تجربة تدابير التبريد

استحم بماء بارد أو اجلس في حمام بارد أو ضع مناشف مبللة بماء بارد على جلدك متى أمكن وإذا كنت في الخارج وغير قريب من مكان يحميك، فقد يساعد غمر جسمك في بركة أو مجرى ماء بارد على خفض درجة حرارتك للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري الخطيرة.

أثبت الأبحاث أن حمام الماء البارد أو الماء المثلج أنه الطريقة الأكثر فاعلية لخفض درجة حرارة وسط الجسم بسرعة وكلما كان غمرك في الماء البارد أسرع، قل خطر تلف الأعضاء وحدوث الوفاة.

علاج الاجهاد الحرارى بالماء



تخفيف الملابس

اخلع أي ملابس غير ضرورية واحرص على أن تكون ملابسك خفيفة وغير ضيقة وإذا لم تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون ساعة من استخدام هذه التدابير العلاجية، فاطلب العناية الطبية العاجلة.



استخدام أساليب التبريد بالتبخير

إذا لم يكن خيار الغمر في الماء البارد ممكنًا، فقد يحاول فريق الرعاية الصحية خفض درجة حرارة جسمك باستخدام إحدى وسائل التبخير وفيها يُرش الماء البارد على جسمك أثناء توجيه هواء دافئ من مروحة إليك ويؤدي هذا إلى تبخر الماء وتبريد الجلد.



استخدام الكمادات الباردة وأغطية التبريد

من الطرق الأخرى المتبعة لخفض درجة حرارتك عند حدوث الإجهاد الحراري لفّ الجسم بغطاء تبريد خاص ووضع كمادات باردة على الأربية والرقبة والظهر والإبط.



إعطاء أدوية لإيقاف الارتعاش

إذا كانت العلاجات المستخدمة لخفض درجة حرارة جسمك تجعلك ترتعش، فقد يعطيك طبيبك مرخيًا للعضلات، مثل بنزوديازيبين و يزيد الارتعاش من درجة حرارة جسمك، ما يجعل العلاج أقل فعالية.