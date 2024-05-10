نهائي الكونفدرالية| قرار عاجل من فريق نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادي نهضة بركان المغربي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراته أمام الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.

وأصدر النادي المغربي بيانًا رسميًا يتضمن إجراءات شراء تذاكر المباراة ومواعيد بيعها، حيث ستكون التذاكر متاحة للبيع في الملعب البلدي بمدينة بركان، والصالة المغطاة في النادي، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف بتوقيت المغرب، مع استئناف بيع التذاكر في الفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة.

وحددت إدارة النادي المغربي أسعار التذاكر، حيث ستكون للمدرجات المكشوفة بسعر 30 درهمًا أو ما يعادل 141 جنيهًا مصريًا، وللمتفرجين في الملعب بسعر 20 درهمًا أو ما يعادل 94.5 جنيه مصري.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان، في إطار منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.