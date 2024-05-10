عطار يستكمل نجاحه ويطرح "العالم والعلم"

طرح المطرب عطار، فيديو كليب أغنيته الجديدة، "العالم والعلم" على يوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو. الأغنية كلمات وألحان عطار، وتوزيع موسيقى، رامى المصرى، وإخراج ديكستر، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



يقدم عطار فى هذه الأغنية، شكلا جديدا ومختلفا عن ما قدمه من قبل، حيث يناقش الواقع الذى يعيشه الإنسان فى الوقت الحالى، والحيرة فى الحواجز التي تقف في طريق التواصل، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، يتناسب مع مفهوم كلمات الأغنية.



يذكر أن عطار منذ أيام قام بتشويق متابعيه عبر حساباته الخاصة علي مواقع السوشيال ميديا، وقام بنشر مقطع فيديو من الأغنية، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من المتابعين.



يذكر أن عطار يستكمل خطواته السابقة الناجحة التى بدأها فى فبراير الماضى، مع شركة " مزيكا " بأغنية "انا جيت "- "انا جيت اكحلها عميت"- والتى حقق من خلالها نجاحا، كبيرا، على السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقــات والاشادات من الكثيرين، وتقترب الان من حاجز الــ ١2 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.. وتقول كلمات أغنية "العالم والعلم":..

انا العالم والعلم .. انا الواقع والحلم

انا الفارس الوارث انا العلاج والسم

انا السلم والحرب

انا الشرق والغرب

انا كتير فى الدنيا

انا العقل والقلب

مش واضح بس اجي في الصالح

مش مش مشكله لو تمشي مصالح

انا فاهم مش عامل فاهم

ثق في اخوك مش ابن امبارح

الكالح دوقته المالح

متواضع بس لساني جارح

قلبي ابيض ولا يمكن اسامح

نتصالح لا مفيش نتصالح

نتكلم لا مفيش نتكلم

نتناقش فكك يا معلم

نتشارك في الحق هشارك

نتفاهم اعذرني يا فندم

انا الحلو مش مر انا البحر والبر

انا الخضرا انا اليابس ياااا انا الخير و فالشر

انا النفس والنفس انا الضل و الشمس

انا الغايب الحاضر يااا انا الكاتب والنص

مش واضح بس اجي في الصالح

مش مش مشكله لو تمشي مصالح

انا فاهم مش عامل فاهم

ثق في اخوك مش ابن امبارح

الكالح دوقته المالح

متواضع بس لساني جارح

قلبي ابيض ولا يمكن اسامح

نتصالح لا مفيش نتصالح

نتكلم لا مفيش نتكلم

نتناقش فكك يا معلم

نتشارك في الحق هشارك

نتفاهم اعذرني يا فندم

انا العالم والعلم .. انا الواقع والحلم

انا الفارس الوارث انا العلاج والسم

انا السلم والحرب

انا الشرق والغرب

انا كتير فى الدنيا

انا العقل والقلب

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