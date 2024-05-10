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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي في الرحاب اليوم

تامر عاشور
تامر عاشور

يحيى النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما اليوم الجمعة بالرحاب، ويشاركه الحفل الفنان محمود العسيلى، ومن المقرر أن يقدم الثنائى باقة متنوعة من أشهر أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور.

ووجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر لجمهور الكويت ، بعد إحياء حفله الأخير الذى قدمه على مسرح أرينا، تحت عنوان ليلة العمر.

ونشر تامر عاشور مجموعة من الصور أثناء إحيائه الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “شكرًا لجمهور الكويت الحبيب .. كنت مبسوط جدًا معاكم”.

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وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

 

والمطرب تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

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