مفاجأة في الدوري الإنجليزي .. مدرب إيفرتون يحصد جائزة الأفضل

تغلب شين دايتش، المدير الفني لإيفرتون، على ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا كأفضل مدرب لشهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وأنقذ دايتش فريقه للموسم الثاني على التوالي، وتغلب هذه المرة على عقوبة الـ10 نقاط، التي تم تخفيضها لاحقا إلى 6 نقاط، والتي تعرض لها 'جوديسون بارك' في نهاية عام 2023.



وتلقى إيفرتون في أبريل عقوبة ثانية، ولكن هذه المرة نقطتين فقط بسبب مخالفات مالية.



وحقق الفريق في المباريات الست التي خاضها في أبريل، 4 انتصارات وتعادل واحد وخسارة وحيدة.

وتغلب إيفرتون على نوتنجهام فورست وليفربول وبيرنلي وبرينتفورد، وتعادل مع لوتون تاون، وخسر أمام تشيلسي، وكان انتصاره في ديربي الميرسيسايد هو الأول له على أرضه أمام 'الريدز' منذ 14 عاما.

وهي المرة الثالثة في مسيرته التي يحقق فيها دايتش هذه الجائزة، حيث حصل عليها مع بيرنلي في مارس 2018 وفبراي2020، بالإضافة إلى كونه أول مدرب لإيفرتون يحققها بعد كارلو أنشيلوتي في سبتمبر 2020.