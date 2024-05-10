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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا

ارشيفي
ارشيفي

أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة، الدكتور خليل الحية، أن كل المبادرات والعروض التي طرحتها الحركة فشلت بسبب تعنت نتنياهو.

وقال الحية في بيان له :  نريد التهدئة وتحقيق صفقة تبادل حقيقية، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وأضاف : نتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه الشخصية وأطماعه السياسية.

وتابع : قوات الاحتلال مصرة على مواصلة حرب الإبادة على شعبنا في القطاع.

وأكمل " نتحدث عن مفاوضات تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي فالمفاوضات تراوح مكانها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في رفح وحاليا لا توجد مفاوضات وكل ما يقوله نتنياهو هدفه إرضاء شعبه.

وواصل: لم نعلق المفاوضات ولم ننسحب منها، والاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء فالاحتلال الإسرائيلي يريد كسب المزيد من الوقت على حساب المفاوضات والولايات المتحدة تستطيع أن توقف الحرب لكنها لا تقوم بذلك، وهي متفقة مع الاحتلال.

وزاد " فقط نستجيب لمصلحة الشعب الفلسطيني بعيدا عن الضغوط السياسية والعسكرية ونتمنى أن تكون الوساطة الأمريكية غير منحازة إلى "إسرائيل" في مسار المفاوضات.

وأتم" الشعب الفلسطيني من يقرر من يحكم قطاع غزة، ونرفض وجود أي جهات أجنبية داخله.

 

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