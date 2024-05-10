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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري أسري يحدد السن المناسبة لزواج الفتيات

الدكتور محمود الضبع،
الدكتور محمود الضبع، المحامي والاستشاري الأسري

قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والاستشاري الأسري، إن الإسلام لم يحدد سن معين للفتاة التي تريد الزواج ولكنه يتعلق بمدى قدرة المرأة على تحمل مسؤولية الزواج ومدى قدرتها على الوطء، لافتا إلى أن بعض الفتيات يصلن إلى سن النضوج حينما يبلغن 16 عاما أو 18 أو 20 أو 21 عاما، وهناك ما تتخطى هذا السن من العمر ولم تبلغ.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القانون حدد سن نضوج الفتاة بدءا من سن 18  عاما ورأي أن هذا السن كافٍ لأن تكون المرأة ناضجة بما يكفي للزواج وتحمل مسؤولية الزواج ما يتبعه من أعباء أسرية كبيرة، ونحن في عصر الانفتاح والتكنولوجيا التي أتاحت لكل الفتيات معرفة كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالزواج.  

وأوضح الاستشاري الأسري، أنه يؤيد زواج الفتاة قبل سن العشرين، مستشهدا بالحديث الشريف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".

https://www.youtube.com/watch?v=dmx69VmLE6g&t=3s

الإعلامي محمد موسى الدكتور محمود الضبع برنامج خط أحمر خط احمر قناة الحدث اليوم محمود الضبع

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