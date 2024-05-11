فيضانات مُفاجئة تضرب شمال أفغانستان وتودي بحياة 50 شخصاً.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فيضانات مُفاجئة تضرب شمال أفغانستان وتودي بحياة 50 شخصاً.

ووفقا للتقرير، أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، عن مقتل 50 شخصًا على الأقل اليوم الجمعة.

