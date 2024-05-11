دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان.. يحقق التركيز في المذاكرة والتفوق

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب القرآن الكريم في كل آية من آياته فتح على الإنسان وتوفيق وتيسير فعلى الطالب أن يخصص لنفسه ورد يومي قبل المذاكرة حتى يكون في وقته التركيز والنجاح فيبدأ بسورة الفاتحة ثم قراءة ورد يومي، ويجب أن يكون حريص على أن يختم القرآن مرتين أو مرة على الأقل طوال عامه الدراسي من خلال حرصه على قراءة القرآن قبل المذاكرة، والحرص على تلاوة هذه الاياتٌ من سورة طه قال تعالى: قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي.. وفي السطور التالية دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب.



دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب مع الحرص على ضرورة النوم بقسط كافي من ستة إلى ثمانية ساعات يوميا خلال فترة الليل، وتكرار كلمات دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن اخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

-اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

-اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين. اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

-سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين.



دعاء لسرعة الحفظ مجرب

دعاء لسرعة الحفظ مجرب على الطالب أن يكون حريص على القيام بتمارين رياضية تنشط العقل وتعمل على تهدئة الأعصاب وتزيد من قوة تركيزه، بالإضافة إلى الورد اليومي وأن يبتعد عن كل ما يسبب له توتر وتناول أطعمة ووجبات خفيفة عند المذاكرة، و تكرار دعاء لسرعة الحفظ مجرب اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين . اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن اخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أثمر لحظاتي و دقائق حياتي و ساعات عملي ،اللهم اجعل البركة في وقتي و النجاح في أعمالي . اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين .

-اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شي قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم افتح لي أبواب حكمتك وانشر علي رحمتك وامنن علي بالحفظ و الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .

-ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.



آيات لسرعة الحفظ والفهم

آيات لسرعة الحفظ والفهم، في تلاوة القرآن الكريم بعد عن الشيطان وعدم النسيان كما ذكرنا من خلال الحرص على قراءة ورد يومي قبل المذاكرة وأفضل آيات القران لسرعة على الحفظ وعدم النسيان، والتي عندما يقرأها ذلك الشخص حتى يقلل من مشكلة الحفظ وعدم النسيان هي الآية من رقم( 5-6) من سورة الأعلى في القرآن الكريم، والتي يقول فيها الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، قم بقراءة هذه الآية العظيمة 7 مرات بعد دبر كل صلاة وهو أمر سهل للغاية مع وضع يد ذلك الشخص فوق رأسه.

-قراءة سورة الفاتحة : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)

-وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [يونس: 57]

-وقال تعالى : “قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى [فصلت: 44].

-وقال تعالى آية الكرسي ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) يفضل المحافظة عليها بعد كل صلاة وقبل النوم يوميا.

-قراءة الآيتين من آخر البقرة : ﴿آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 285، 286]

-وقال سبحانه : وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [فصلت: 36] .

-وقال تعالى "وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ [المؤمنون: 97، 98] .

- ومن الآيات التي تعجل الفهم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ” صدق الله العظيم