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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأنبا بولا : الرئيس السيسي أنصف الكنيسة ونشعر بتحسن كبير فى عهده

الانبا بولا
الانبا بولا

قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها أن الرئيس السيسي أنصف الكنيسة بإصدار قانون بناء الكنائس.

وتابع الأنبا بولا خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ولم يحدث أي تدخل في نصوص القوانين إلا للضبط اللغوي فقط.

تهنئة الرئيس

وتابع: تهنئة الرئيس السيسي لنا بعيد الميلاد حدث ثانوي يعبر عن مشاعر قوية، ونشعر بتحسن كبير في عهد الرئيس السيسي من حيث دوره غير المسبوق.

وكشف الأنبا بولا قائلا: الرئيس مبارك هو من عرض يومين إجازة بمناسبة عيد الميلاد وعيد القيامة.

وتابع: البابا شنودة هو من كان ينصح الرئيس مبارك بعدم اعتبار عيد القيامة يوم إجازة، الأمر الذي أدهش الرئيس مبارك بهذه المبادرة.

الاحوال الشخصية الأنبا بولا مطران طنطا الإعلامي حمدي رزق الرئيس السيسي برنامج نظرة بناء الكنائس

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