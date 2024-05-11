ساندي تطرح "هوب هوب" بالتعاون مع عزيز الشافعي

طرحت خلال الساعات الماضية الفنانة ساندي أغنيتها الجديدة “هوب هوب ” ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .

وتتعاون ساندي من خلال أغنيتها “ هوب هوب ” مع عزيز الشافعي ، والذي تولي كتابه وتلحين الاغنية .

نشرت الفنانة ساندي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ساندي، مرتديه جمبسوت مجسم باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ساندي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ساندي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.