كريم شحاتة: شوبير وثنائي الأهلي السبب في فشل انتقال أبو جبل للأحمر

قال كريم حسن شحاتة، مدير الكرة السابق بنادي البنك الأهلي، إن أحمد شوبير، وثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سبب فشل انتقال محمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي للقلعة الحمراء.

وأضاف شحاتة في تصريحاته لبرنامج الكلاسيكو مع سهام صالح عبر قناة DMC: " سبب فشل انتقال أبو جبل للأهلي كابتن شوبير إعلاميا وإثنين من لاعبي الأحمر".

وأردف: "أرفض ذكر أسماء اللاعبين تجنبا لتصدير المشاكل خلال المرحلة الحالية".

واستطرد : "مصطفى شوبير الأحق بحراسة عرين الأهلي في نهائي إفريقيا وهذا لا يقلل من محمد الشناوي لأنه حارس مصر الأول لكنه عائد من إصابة طويلة وليس جاهزا حتى الآن".

وأتم: "مصطفى شوبير أفضل حارس داخل مصر حاليا وأعتقد أنه الأقرب لحراسة عرين المنتخب في مباراتي تصفيات المونديال".