سهام صالح: بالورقة والقلم الزمالك وعامر حسين بوظوا الدوري وليس الأهلي

انتقدت سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو بقناة dmc النغمة المنتشرة بأن مؤجلات النادي الأهلي هي سبب (بوظان) الدوري.



وقالت سهام صالح إن الزمالك وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وراء الأزمة وليس الأهلي الذي لعب عدد مباريات مثل الزمالك في الدوري (١٥مباراة) بالإضافة الي ١٠ مباريات في كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم.



وقالت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو: هل الأهلي فعلا هو اللي مبوظ جدول الدوري ، هل فعلا الاهلي ومؤجلاته سبب ان الدوري يبوظ او ميكملش لحد دلوقتي ، نغمة الناس مشيت ترددها والاعلام بيرددها والسوشيال ميديا بيقولها ان مؤجلات الأهلي بوظت الدوري.. خليكم فاكرين الاهلي بوظ الدوري .. يعني مش الزمالك ولا لجنة المسابقات ولا الحاج عامر حسين.



وتابعت سهام صالح : " طيب تعالوا نشوف كده بالورقة والقلم مين بوظ الدوري ، الأهلي لحد دلوقتي لعب ١٤ ماتش في الدوري وبكره هيبقى ١٥ ماتش قدام بلدية المحلة ، طيب انزل بجدول الدوري كده هتلاقي الزمالك لعب ١٥ ماتش برضه زيه زي الأهلي يعني الأهلي ١٥ والزمالك ١٥ ايه ده .. ازاي لا ده لسه.. الاهلي كمان لعب ١٠ ماتشات زيادة عن الزمالك ٤ الدوري الافريقي منهم ماتشين بره مصر ٣ مونديال الاندية في السعودية ٢ السوبر المصري كأس النخبة في الإمارات ١ السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري

يعني الأهلي لعب ١٠ ماتشات اكتر من الزمالك وبرضه الاهلي والزمالك لعبوا قد بعض في الدوري

يبقى إذا الاهلي هو اللي بوظ الدوري بمؤجلاته مش الزمالك ولا الحاج عامر حسين.. خلاص أنا اقتنعت"