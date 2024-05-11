هلا رشدي : بقرأ قرآن قبل ما أطلع على المسرح

كشفت الفنانة هلا رشدي، عن الطقوس التي تتبعها قبل حفلاتها الغنائية، مشيرة أنها تقرأ آيات من القرآن الكريم قبل الحفل.

وأكدت هلا رشدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: «قبل أي حفلة بحاول أنام كويس، بس المحاولة بتبوء بالفشل، وبحاول اكل كويس لكن مش باكل كويس الطقوس مضروبة بالنار».

وأضافت هلا رشدي قائلة: «قبل الحفلة بشرب مياه كتير و بحاول أكون هادية قبل الغناء وبقرأ قرآن قبل ما أطلع على المسرح».

فيلم سينمائى

وأشارت هلا رشدي، إنها تشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد، تكتمت عن اسمه، مع الفنان محمد مهران، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة بسمة، والفنان القدير صبري عبد المنعم.

كما تواصل التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال.

https://www.youtube.com/watch?v=TQN0FKE-b8I