تأسيس قطار على سطح القمر خيال العلمي أم حقيقة .. ما القصة؟

إذا كانت فكرة بناء قطار على القمر تبدو وكأنها شيء من صفحات رواية خيال علمي، ولكن وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء تخطط لجعل ذلك حقيقة.

لكن قطار القمر هو في الواقع مجرد واحد من ستة مفاهيم شبيهة بالخيال العلمي تتلقى تمويلًا جديدًا من برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة التابع لوكالة ناسا.

كما تخطط عملية الإرتفاع المرن على المسار، أو FLOAT، لاستخدام الروبوتات المغناطيسية في الهواء لنقل ما يصل إلى 100 طن من المواد على سطح القمر يوميًا.

وفقًا للفريق الذي يقف وراء المشروع المشابه لـScalextric، فإن هذا من شأنه أن يوفر طريقة موثوقة ومستقلة لنقل الموارد المستخرجة من القمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول قائد المشروع الدكتور إيثان شالر، وهو مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "سيكون نظام النقل الآلي المتين وطويل العمر حاسما للعمليات اليومية لقاعدة قمرية مستدامة في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين".

وفي منشور على مدونة ناسا، كتب الدكتور شالر: "نريد بناء أول نظام للسكك الحديدية القمرية، والذي سيوفر نقلًا موثوقًا ومستقلًا وفعالًا للحمولة على القمر".

على عكس السكك الحديدية على الأرض، لن تستخدم شبكة النقل القمرية هذه القضبان الثابتة، يقترح الدكتور شالر وفريقه إنشاء أطوال من المسار المرن الذي يمكن بسطه مباشرة على سطح القمر.

وتم تصميمها لتقليل وقت البناء، لأنه إذا تغيرت قاعدة القمر، فيمكن ببساطة طي هذه المسارات ونقلها إلى مكان آخر، وسيتم التحرك الفعلي بواسطة سلسلة من الروبوتات المغناطيسية غير المزودة بالطاقة والتي تحلق فوق سطح المسار.

وسيقوم المسار نفسه بعد ذلك بتوليد قوة دفع كهرومغناطيسية لدفع الروبوتات إلى وجهتها، وهذا هو نفس المبدأ وراء قطارات ماجليف على الأرض، والتي تستخدم مجالات كهرومغناطيسية قوية لدفع العربات غير المزودة بالطاقة على طول المسارات.

يشبه إلى حد كبير مسار Scalextric العائم، فالقضبان هي التي توفر الطاقة بدلاً من السيارة نفسها.

يدعي الدكتور شالر أن كل روبوت سيكون قادرًا على حمل أحمال بأشكال وأحجام مختلفة بسرعات تبلغ حوالي 1 ميل في الساعة (1.61 كم/ساعة)، وعلى عكس الروبوتات ذات العجلات أو الأرجل، ستتجنب هذه العربات العائمة تآكل المسارات في البيئة القمرية المتربة.