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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003

صدى البلد

ضربت الأرض، مساء الجمعة، عاصفة شمسية جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003.


وذكرت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.

وقالت الوكالة الأميركية: "نظام تحديد المواقع العالمي، جي بي أس (GPS) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات، قد تتأثر".

ويتوقع استمرار العاصفة الشمسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة.

وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر 2003، وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية حسب الوكالة. 

عاصفة شمسية NOAA الأرض الشمس

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