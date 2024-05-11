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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حمدي: الزمالك سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان المغربي

صدى البلد

قال أحمد حمدي لاعب الزمالك، إن فريقه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام "نهضة بركان" المغربي مساء غد /الأحد/، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.


وأضاف أحمد حمدي - في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" - إن الزمالك سيخوض الشوط الأول من المواجهة أمام نهضة بركان في المغرب، قبل خوض الشوط الثاني في القاهرة.


وأوضح أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب؛ "كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة..ولابد من التركيز خلال اللقاء بنسبة 100%".


وشدد على أن الزمالك لن يتأثر بالغيابات في صفوف الفريق، وأن المجموعة المتواجدة من اللاعبين قادرة على الظهور بأفضل صورة خلال لقاء الغد.

الزمالك نهضة بركان المغرب أحمد حمدي كاس الكونفدرالية نهائي كأس الكونفدرالية

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