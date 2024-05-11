ضبط راكب فرنسي بكمية من مخدر الحشيش في مطار الغردقة

تواصلت الجهود الأمنية والجمركية في مطار الغردقة بنجاح، حيث تم ضبط راكب فرنسي بحوزته كمية من مخدر الحشيش أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى المطار.

ووفقًا لتحقيقات نيابة الغردقة، فإن رجال الجمارك بالمطار نجحوا في ضبط الكمية المذكورة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير.

وفي تفاصيل الحادث، قامت اللجنة الجمركية بتفتيش الراكب القادم من مطار فرانكفورت، وبتفتيش حقائبه اشتبهوا في وجود مخدرات، حيث تم العثور على كمية من مخدر الحشيش مخبأة بعناية في حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت الجمارك تحرير محضر ضبط جمركي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات شحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات لمنع جميع محاولات التهرب الجمركي.