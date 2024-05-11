إزالة 303 حالات تعدٍ في ختام المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 303 حالات تعدى ومتغير مكاني ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة .



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 74 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 2674م2 ، و 83 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 فدان و19 قيراط و 21 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة 35 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3970م2 ، كما تم تنفيذ 95 متغير مكاني بمساحة إجمالية 8189 م ، وإزالة 16 حالة بناء بدون ترخيص.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالمتابعة اليومية لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.