بضاعة بـ1.2 مليون جنيه.. الداخلية تداهم مصنع مخدرات بمدينة بدر

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالقاهرة تقدر قيمتها المالية بـ 1,2مليون جنيه تقريباً.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع– سلاح أبيض).. وإعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .