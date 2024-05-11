النيابة الإدارية تكرم أعضاءها الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث

شهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، حتفالية "تكريم أعضاء النيابة الإدارية الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث".

جاء ذلك بحضور المستشارة الدكتورة نهى الزيني، مدير مركز الدراسات والبحوث وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مركز الدراسات والبحوث.

والفائزون هم

الفائز بالمركز الأول' الدكتور محمد عوض فرج، رئيس النيابة بالنيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الثانى: أسماء شحاتة عبد المولى، رئيس النيابة بالنيابة الإدارية للأزهر.

الفائزة بالمركز الثالث: المستشارة دينا أحمد علي - الوكيل العام بالنيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثاني.

الفائزة بالمركز الرابع: الدكتورة دينا خالد محمد حنفي - وكيل النيابة بالنيابة الإدارية بشبين الكوم - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الخامس: المستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل العام بالنيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث.

وقد وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، التهنئة للفائزين في المسابقة وأثنى على ما قدموه من أبحاث قانونية متميزة، وأكد على جميع المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة البحث والدراسة القانونية، واكتساب المعرفة، ومواكبة جميع المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.