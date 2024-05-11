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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

أطلقت الفنانة غادة إبراهيم عددا من التصريحات النارية لها عبر برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبرى والذى يعرض على قناة اليوم.

وقالت غادة إبراهيم : أنا بعمل بوتكس كل 6 شهور عادي، شفايفي حاطه لمعة جديدة طالعة في السوق بقالها كذا شهر وبعد ساعات هيروح، أنا جايبه اللي بيعمل بومبيه، أنا شفطت خدودي 3 مرات عشان أنا عندي خدود.

وأضافت غادة إبراهيم : ياسمين صبري أحلى، هي قمر وبتتكلم حلو وإسكندرانية بنت بلدي، أنا متعصبة لأهل بلدي، وهيفاء وهبي أحلى مني أنا بعشقها انا شفتها من زمان قبل ما تكبر هي قمر من زمان وحلوة من قبل ما تعمل أي حاجة".

وكان آخر ظهور لغادة إبراهيم من خلال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلامية مروة صبرى الفنانة غادة إبراهيم برنامج قعدة ستات هيفاء وهبي غادة ابراهيم مروة صبري ياسمين صبري

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