المركزي لبحوث الحشائش يستقبل 21 طالبا وطالبة من كلية الزراعة جامعة سوهاج

استقبل المعمل المركزي لبحوث الحشائش، 21 طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة سوهاج تخصص محاصيل وإنتاج نباتى ووراثة وذلك ضمن البرنامج التدريبي الميدانى.

وقال الدكتور عبده عبيد أحمد اسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز وكلية الزراعة جامعة سوهاج برعاية الدكتور خلف على همام عميد الكلية .

وأوضح أن هذا التدريب يأتى ضمن خطة المعمل لإعداد خريج متميز ملم بالمعلومات العلمية والبحثية التى من شأنها زبادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومواكباً لمتطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله.



كان فى استقبال وفد كلية الزراعة جامعة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر أحمد محمد حفنى قسم المحاصيل بالكلية، الدكتور مدير المعمل والدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الارشاد والتدريب والدكتور محمد شمس مكى رئيس لجنة التجريب بالمعمل والعديد من الباحثين بالمعمل.

وأشار الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الارشاد والتدريب إلى أن برنامج التدريب شمل على موضوعات عده أهمها:-

- تعريف الطلاب بتاريخ نشأة المعمل وأقسام المعمل المختلفة ورؤية وأهداف ورسالة المعمل فى مكافحة الحشائش والنهوض بإنتاجية المحاصيل المختلفة.

- الأنشطة المختلفة للمعمل ودورة فى تقييم فعالية مبيدات الحشائش وحماية البلاد من دخول الحشائش الغريبة والغازية.

- تعريف الحشائش وتقسيماتها والخسائر التى تسببها للمحاصيل المختلفة.

- تأثير التغيرات المناخية على نمو وإنتشار الحشائش.

- كيفية فحص بذور الحشائش فى الشحنات النباتية.

- عرض عينات لبذور الحشائش الموجودة فى مصر والواردة مع الشحنات النباتية.