الاحتلال يعلن تكثيف العمليات في حي الزيتون شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تكثيف العمليات في حي الزيتون شمالي قطاع غزة، زاعما أنه عثر على كميات كبيرة من الأسلحة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي "في شمال غزة ان قوات لواء الناحال تقوم بتعميق العملية في حي الزيتون حيث عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية وقضت على عناصر من مسافة قصيرة في الساعات الأخيرة".

وأضاف "في أعمال التمشيط التي نفذها الجنود في المكان تم العثور على وسائل قتالية تمت تخبئتها في عيادة طبية ومن بينها بنادق من نوع كلاشنيكوف وسترات واقية وعتاد عسكري آخر" على حد قوله.

وأشار إلى أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هاجمت القوات المناورة وطائرات سلاح الجو ودمرت عشرات الأهداف في انحاء متفرقة من قطاع غزة، من بين الأهداف التي تم استهدافها مبان عسكرية، ومواقع إطلاق واستطلاع بالإضافة إلى مخربين وبنى إضافية".