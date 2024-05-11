بالصور .. تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل الجمعية العربية للسينما

أقامت الجمعية العربية للإعلام والسينما مساء امس حفلها السنوي الثالث حفل جوائز الافضل عربيا تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ويرأس الدورة الثالثة المخرج الكبير هاني لاشين.

وكرمت الجمعية عددا من رموز الفن المصرى والعربي تقديرا لمشورهم الفني الكبير منهم من مصر الفنانة انوشكا، الفنان رياض الخولي، الفنان ياسر على ماهر، السيناريست محمد الغيطى، الفتان محمد التاجي، الفنانه سلوى عثمان، الفنان محمد ابو داوود، الفنان منذر رياحنة،الفنانة مارغو حداد، الفنانة زينه منصور، الفنان حسنى شتا، الفنان احمد عبد الله، الفنانه خدوجه صبرى، الموسيقار احمد فتحى، الموسيقار منير الوسيمي، الفنان حلمى عبد الباقى، الفنان طارق النهرى، الفنانه نور الكاديكي، الفنانه نيفين الكردي.



جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من الاحتفالية تحمل اسم الفنان الكبير يونس شلبى.

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