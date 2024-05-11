125 إعصارًا يضرب 22 ولاية أمريكية منذ 6 أيام

كشف تقرير أن 125 إعصارا على الأقل، ضرب 22 ولاية أمريكية منذ الاثنين الماضي، فيما استمر الطقس السيئ حتى أمس الجمعة، في اجتياح أجزاء من الجنوب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كان هناك أكثر من 1400 تقرير، منذ الاثنين الماضي، بشأن سوء الأحوال الجوية، بشكل عام، بما في ذلك أعاصير ورياح وبرد- من السهول والغرب الأوسط إلى الجنوب الشرقي.

عواصف رعدية شديدة

وأمس الجمعة، اجتاحت عواصف رعدية شديدة أجزاء من ولايتي “جورجيا” و"فلوريدا". وتم إصدار تحذير من هبوب إعصار، في مدينة “تالاهاسي” في مقاطعة ليون أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتوفيت امرأة في مدينة “تالاهاسي” بعد سقوط شجرة على منزل أسرتها أمس الجمعة، طبقا لما ذكره مكتب عمدة مقاطعة ليون.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 142 ألف شخص، في ولاية "فلوريدا" مساء أمس الجمعة،

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب العواصف يوم الأربعاء الماضي.

كما لقي أربعة أشخاص على الأقل، حتفهم الشهر الماضي وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.