نادال يودع بطولة روما للتنس من الدوري الثاني على يد المصنف السابع

ودع الإسباني رافاييل نادال في بطولة روما للتنس على يد البولندي هوبرت هوركاتش، بعد التغلب عليه في الدور الثاني اليوم السبت.

ونجح هوركاتش المصنف السابع في البطولة في حسم المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1)، (6-3)، لينهي مسيرة الإسباني في البطولة بعدما ألمح نادال في وقت سابق أن موسمه الحالي هو الأخير في مسيرته.

ونجا هوركاتش من شوط أول ماراثوني أنقذ خلاله 5 نقاط لكسر الإرسال، قبل أن يفرض بعدها هيمنته على المباراة بالإرسالات والضربات الأمامية القوية، ليحسم أول مواجهة أمام نادال في غضون 93 دقيقة، ويحقق أيضا فوزه الأول في روما منذ عام 2020.

وقال هوركاتش في تصريحات عقب المباراة: "أنا فخور للغاية بما قدمته، مواجهة رافا أمر خاص للغاية، هي مواجهة مختلفة وخاصة على التراب، وهي الأرضية التي هيمن عليها على مدار 20 عاما، لن يوجد لاعب سيحظي بأرقامه على تلك الأرضية".

وأنهى نادال، بالتالي مسيرته في روما بالتتويج بعشرة ألقاب، إضافة إلى تحقيق 70 انتصار والتعرض ل9 هزائم.

وسيحاول هوركاتش الوصول للدور الرابع في بطولة روما للمرة الأولى في مسيرته، عندما يواجه في الدور المقبل الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.