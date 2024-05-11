عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: النشاط التجاري يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات المشروعات متناهية الصغر

نشاط المشروعات متناهية
نشاط المشروعات متناهية الصغر

ارتفعت أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الرابع من 2023، لنحو 50.6 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من العام 2022، لتسجل نموا بـ31.7%، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

النشاط التجاري يستحوذ على تمويلات المشروعات متناهية الصغر 

وجاء النشاط التجاري في المرتبة الأولى من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 29.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.4 مليون مستفيد، واستحوذ أرصدة تمويل النشاط التجاري على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 58.57 %، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 62.28 %.

واحتل النشاط الزراعي المرتبة الثانية بنهاية الربع الرابع من العام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 10.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 658.6 ألف مستفيد، وسجلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 21.03 % والمركز الثاني بالنسبة أعداد المستفيدين بنسبة 17.28 %.

وحل النشاط الخدمي بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 538.6 ألف مستفيد، وبلغت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث نحو 13.88% والمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين 14.13%.

وفي المرتبة الرابعة جاء النشاط الإنتاجي والحرفي من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 3.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 240.7 ألف، احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.52 % وأعداد المستفيدين بنسبة 6.3%، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية.

المشروعات متناهية الصغر النشاط التجاري النشاط الخدمي النشاط الإنتاجي الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

بيشرب مخدرات وهارب خارج البلد| مفاجآت من العيار الثقيل بقضية عصام صاصا.. التفاصيل

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن

استمرار العدوان أو احتلال غزة .. لوموند تكشف مخطط إسرائيل للقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-