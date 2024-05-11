الرقابة المالية: النشاط التجاري يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات المشروعات متناهية الصغر

ارتفعت أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الرابع من 2023، لنحو 50.6 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من العام 2022، لتسجل نموا بـ31.7%، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

النشاط التجاري يستحوذ على تمويلات المشروعات متناهية الصغر

وجاء النشاط التجاري في المرتبة الأولى من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 29.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.4 مليون مستفيد، واستحوذ أرصدة تمويل النشاط التجاري على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 58.57 %، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 62.28 %.

واحتل النشاط الزراعي المرتبة الثانية بنهاية الربع الرابع من العام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 10.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 658.6 ألف مستفيد، وسجلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 21.03 % والمركز الثاني بالنسبة أعداد المستفيدين بنسبة 17.28 %.

وحل النشاط الخدمي بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 538.6 ألف مستفيد، وبلغت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث نحو 13.88% والمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين 14.13%.

وفي المرتبة الرابعة جاء النشاط الإنتاجي والحرفي من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 3.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 240.7 ألف، احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.52 % وأعداد المستفيدين بنسبة 6.3%، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية.