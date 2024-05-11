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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة للتعديات ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بإدفو وأسوان

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 76 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

ويأتي ذلك استكمالا لجهود الأجهزة المعنية جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة. 
 

 

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جهود 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى تقليم وقص وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن. 

وتم رفع 13 حالة إشغال بنطاق حى جنوب ، ورفع التراكمات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف أحياء المدينة.

وتكامل ما سبق، مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، فضلاً عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري ، وخلق متنفس حيوي للمواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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