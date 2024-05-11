هكذا تسير الحياة.. انريكي يعلق على قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنه فخور بوجود كيليان مبابي في فريقه، ويتفهم قرار الهداف التاريخي للنادي بالرحيل بعد سبع سنوات.

وأعلن مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، رحيله في مقطع فيديو، الجمعة، بعد أشهر من التكهنات حول مستقبله.

وقال إنريكي للصحفيين، السبت: «لا يمكنني إلا أن أقول أشياء رائعة عن مبابي؛ سواء بوصفه لاعباً أو على الصعيد الشخصي. أتفهم قراره. كان هنا منذ سبع سنوات، وبصفته أسطورة للنادي فإنه قدم كل شيء، وهذا النادي أعطاه كل شيء أيضاً. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل. أنا فخور بوجوده في هذا الفريق، لقد ساعدنا، وبصفته قائداً للفريق فإنه فعل ذلك بابتسامة على وجهه».

لكن خسارة مبابي، الذي سجل 255 هدفاً لباريس سان جيرمان في كافة المسابقات وفاز معه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي، لن تغير الأمور في النادي، بحسب إنريكي.

وأضاف المدرب الإسباني: «هذه أشياء نعرفها منذ فترة طويلة... لم يتم الإعلان عنها إلا بالأمس. لكن هذا لا يغير أي شيء فيما يتعلق بنظرتنا العامة. كل شيء سيبقى كما هو. بغض النظر عن اللاعبين الموجودين أو الغائبين، فإن هدفي هو أن نكون أقوى في الموسم المقبل».

وقال إنريكي إن الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي لا يزال مؤلماً، ومن المهم بالنسبة لسان جيرمان أن ينهي الموسم بالفوز بنهائي كأس فرنسا أمام ليون يوم 25 مايو الجاري.

وأضاف: «سيظل باريس سان جيرمان فريقاً عظيماً، وسنصبح أفضل. سنجلب لاعبين يتمتعون بعقلية قوية ولاعبين ينتمون للنادي... هكذا تسير الحياة».

ويستضيف سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تولوز صاحب المركز الـ12، الأحد، وستكون آخر مباراة يخوضها مبابي على ملعب فريقه.