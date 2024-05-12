أزمة بين الأهلي وحسام حسن بسبب الأجندة الدولية.. فهل يتضرر المنتخب؟

أزمة قوية بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب موعد معسكر منتخب مصر المقبل المفترض إقامته مطلع شهر يونيو .

حيث أنه من المفترض أن تنطلق فترة الأجندة الدولية المقبلة يوم 3 يونيو ، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بعد 3 أيام من انطلاق المعسكر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات المونديال بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام غينيا بيساو الثالثة.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل الأزمة بين النادي الأهلي واتحاد كرة القدم و المنتخب المصري و علاقة حسام حسن بها.