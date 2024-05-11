سمير فرج عن توجه يحيى السنوار إلى خان يونس: خيبة من إسرائيل.. فيديو

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على ما تم تداوله بشأن انتقال يحيي السنوار إلى خان يونس، قائلا: "تصريح الجانب الإسرائيلي أن يحيى السنوار توجه لخان يونس مرة أخرى دي خيبة منهم".



وقال اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "موافقة حماس على المقترح المصري كانت أكبر قنبلة لإسرائيل خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية على شرق رفح الفلسطينية أدى إلى تدهور الوضع"، موضحا: "أمريكا بدأت تشعر أنها في أزمة خاصة بعد انتشار المظاهرات في الجامعات الأمريكية".

وأشار اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بوقف شحنات قطع الغيار والذخائر لإسرائيل لأن إسرائيل تستخدمها لقتل المدنيين في غزة.