رئيس المجلس الأوروبي يحث إسرائيل بعدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية

حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم السبت، إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنه يجب أن تعمل المعابر بكامل طاقتها لمرور المساعدات الإنسانية مع تفشي المجاعة في غزة .

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، على أن إقدام إسرائيل على إجلاء المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة "غير مقبول".

وأعلنت إسرائيل الأثنين الماضي بدء عملية عسكرية في رفح، ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف مواطن بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وصباح الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

واليوم السبت، وسع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية، في جميع محافظات غزة بعد مطالبته بتهجير المواطنين من مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط رفح وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس جنوبا، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

ونزح آلاف المواطنين قسرا من وسط مدينة رفح جنوبي غزة إلى مناطق غربي القطاع، بعد ساعات على تحذير قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية بالمدينة.