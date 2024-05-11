15 ورقة .. مستندات هامة للتصالح فى مخالفات البناء

يعد التصالح فى مخالفات البناء من الأمور الهامة التي تشغل بال المواطنين، كما يرغب الكثيرون إلي معرفة حالات رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد أن بدأت الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، استقبال أوراق المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.



المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء



ويسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة المستندات و الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والتي تتضمن ما يلي :-

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك العقار أو مقدم الطلب.

- تشمل المستندات المطلوبة إيصال سداد رسم فحص الطلب، بقيمة 100 جنيه.

- إيصال سداد رسم الجدية، بقيمة 1% من قيمة الاشتراك الشهري للمرافق.

- تتضمن المستندات مستند يثبت ملكية العقار، مثل: عقد البيع أو عقد الحصص أو سند التمليك أو إيصال سداد قسط الأرض.

- تقديم صورة من الترخيص الأصلي للعقار، إن وجد.

- تقديم مخططات معمارية للمبنى المخالف، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس مدني أو معماري.

- تقديم تقرير هندسي يوضح حالة المبنى الإنشائية، صادر من مكتب هندسي أو مهندس مدني أو معماري.

- شهادة قيد حياة من مالك العقار أو مقدم الطلب.

- شهادة قيد عقاري حديثة للعقار.

- صورة من إيصال سداد ضريبة العقارات لآخر سنة.

- صورة من إيصال كهرباء أو مياه حديث.

- تعهد من مالك العقار أو مقدم الطلب بعدم التصرف في العقار لمدة عامين من تاريخ الموافقة على التصالح.

- تعهد من مالك العقار أو مقدم الطلب بسداد باقي أقساط الصلح في المواعيد المحددة.

- سداد رسوم المعاينة، حسب مساحة العقار.

- سداد رسوم التصالح، حسب مساحة العقار ونوع المخالفة.

حالات لايجوز التصالح فيها



وتتضمن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء ما يلي :-

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- التعدي على حقوق الارتفاع.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.

- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- تغيير استخدام أو نشاط العقار.

- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.

- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.