حسين لبيب يدعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تواجد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، في الملعب البلدي بمدنية بركان المغربية، خلال مران اليوم السبت، استعدادا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان عمرو أدهم عضو المجلس وصل إلى المغرب مساء اليوم وتواجد في المران الختامي لمساندة الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص أعضاء المجلس على مؤازرة الفريق في المران الختامي استعداداً للقاء نهضة بركان المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة من مساء غد الأحد، على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، باستاد القاهرة الدولي.