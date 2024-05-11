عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تستهدف مواقع لـ حماس في جباليا بقطاع غزة

صدى البلد

قامت القوات الإسرائيلية بعمليات في جباليا، الواقعة في شمال قطاع غزة، بهدف منع حماس من إعادة ترسيخ وجودها العسكري في المنطقة. 

ووفقاً للمتحدث العسكري الإسرائيلي، دانييل هاغاري، فإن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لمحاولات ملحوظة قامت بها حماس لتعزيز قدراتها العسكرية في جباليا في الأسابيع الأخيرة.

شدد هاغاري، في حديثه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، على التزام إسرائيل بإحباط أي جهود تبذلها حماس لتعزيز بنيتها التحتية العسكرية. وأشار إلى العمليات الإسرائيلية المستمرة في جباليا كجزء من استراتيجية أوسع للقضاء على هذه المحاولات والحفاظ على الأمن في المنطقة.

علاوة على ذلك، قدم هاغاري تحديثات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة الزيتون بمدينة غزة، حيث قُتل ما يقرب من 30 مسلحًا فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية. ويؤكد البيان النهج الاستباقي الذي تتبعه إسرائيل في استهداف نشطاء حماس الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديدا لأمن إسرائيل.

وأكدت تقارير لاحقة من جيش الدفاع الإسرائيلي استمرار الغارات على أهداف إرهابية تابعة لحماس في منطقة جباليا، مما يشير إلى استمرار الجهود الإسرائيلية لإضعاف قدرات حماس العسكرية وتحييد التهديدات المحتملة.

تعكس العمليات العسكرية الإسرائيلية في جباليا تعقيدات الصراع الدائر في المنطقة، حيث تدفع المخاوف الأمنية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى حماية مواطنيها من الهجمات المحتملة. ومع استمرار التوترات، يظل الوضع مائعا، حيث يحافظ الجانبان على حالة تأهب قصوى وسط المشهد الأمني المتطور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

رد فعل مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على البلدية

ترشيحاتنا

صحيفة: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية حساسة لإسرائيل مقابل تجنب عملية شاملة برفح

أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. فيها راحة وانشراح للصدر

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

بعد طرحها بساعتين.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن .. فيديو

قرار عاجل من طارق العشري بشأن استقالته من تدريب الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

بعد 100 ساعة عمل | وفاة شاب داخل البنك بأمريكا.. ما القصة؟

شبه بعض .. منى الشاذلي تخطف الأنظار برفقة شقيقتها

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-