إسرائيل.. مواجهة حادة بين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن العملية في رفح| تفاصيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، عن مواجهة حادة هذا الأسبوع بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، بعد أن أجرى جالانت نقاشا استراتيجيا مع مسؤولين أمنيين حول توسيع العملية العسكرية رفح بدون نتنياهو.

وقالت وسائل الإعلام إن تلك المناقشة أثارت غضب نتنياهو، وقال: "المشكلة هي أنك لا تجري مثل هذه المناقشات".

ووفقا لوسائل الإعلام فأن تلك المواجهة جرت قبل أيام في نقاش محدود للنخبة السياسية والأمنية حول توسيع العملية في رفح.

وقال رئيس الشاباك رونين بار في الجلسة: "عقدنا جلسة استماع مع وزير الدفاع، وكانت هذه الجلسة جلسة أخذت في الاعتبار كل المراسيم والاعتبارات، فقاطع نتنياهو كلامه وقال بدهشة: "ماذا؟! هل تجرون مباحثات استراتيجية مع وزير الدفاع؟".

وأضاف نتنياهو، الذي بحسب وسائل الإعلام العبرية لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة بالنقاش الذي جرى بدونه: "على حد ما أذكر، فإن الشاباك والموساد تابعان لرئيس الوزراء"، وتساءل جالانت: "هل تمنعون وزير الدفاع من إجراء مناقشات استراتيجية؟ من سيفي بها بالضبط إن لم يكن نحن؟".

وقال نتنياهو إن "المناقشات الاستراتيجية تجرى هنا فقط"، فأجاب جالانت: "في كل مرة تجري فيها مناقشات استراتيجية، سنأتي مستعدين. ومن واجبي إجراء مناقشات حتى نأتي إلى هنا مستعدين. المشكلة هي أنك لا تجري مثل هذه المناقشات."

وقال المحيطون بنتنياهو إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وأن نتنياهو سمح لجالانت بالاجتماع مع رؤساء المنظمات الأمنية التابعة له دون إذن فقط عندما يتعلق الأمر بقضية الأسرى.

وقالوا أيضا إنه فيما يتعلق بأي موضوع آخر، لا يوجد سبب لعدم إجراء المناقشات بحضور رئيس الوزراء.