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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بشكل ملحوظ اليوم مجددا، إذ سجلت نحو 75-77 جنيها في المزرعة في المتوسط لأول مرة، بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها قبل أيام، فيما تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 65 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

وهبط  سعر الدواجن اليوم إلى 79 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر كرتونة البيض من نحو 185 إلى 120 جنيها.

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تراجع أسعار الأعلاف 

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 178-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من  75-77 جنيها في المزرعة، و79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.
الدواجن 
  • الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 89- 105 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 178-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 120 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 43-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 115  جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 120-135 جنيها بعد 185  أو يزيد كأعلى سعر بفارق 65 جنيها.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 110جنيهات.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 115 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيها للمستهلك.
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