انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد فى  أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن بنحو 15% في المزارع الفترة الحالية ومن المفترض أن تنخفض فى الأسواق لينعكس ذلك علي المستهلكين ، حيث شهدت أسعار الدواجن البلدي هبوطا بنحو 10 جنيهًات في الكيلو .

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 77 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 83 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ل 73 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها أمس إلي 75 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ل 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 105 جنيها أمس ، وبهذا تكون انخفضت حوالى 10 جنيهًا في الكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.



أسعار البيض

• وانخفضت سعر كرتونة الأحمر من للتراوح 114 ل 130 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلي 163 جنيهًا فى شهر رمضان .



• أما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 114 ل 130 جنيهًا

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 120 جنيها.



انخفاض أسعار الدواجن

ومن جانبه ، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 15% في المزارع الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن الدواجن انخفض سعرها من 93 جنيها إلى 75 جنيها للكيلو.

توفر مستلزمات الإنتاج



وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، أنه في ظل ثبات سعر الصرف وتوفر مستلزمات الإنتاج سيستمر انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

لم يقتصر على الدواجن

واختتم رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة،، أن الانخفاض لم يقتصر فقط على أسعار الدواجن بل انخفضت أسعار البيض أيضًا.