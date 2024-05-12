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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دفاع النواب: يجب العمل على تقنين أوضاع التكتلات السكنية للاجئين في مصر

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن مصر هي عمود الخيمة في المنطقة، وهي بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أن أي دولة تعاني من أي أزمة؛ نجد مواطنيها يتجهون إلى مصر، لأنها المقصد والملاذ الآمن لهم.

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وأضاف إبراهيم المصري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يتابع عن كثب تكدس الضيوف في بعض المناطق السكنية في مصر، موضحًا أنه يخشى من وجود تكتلات سكنية من الضيوف داخل مناطق معينة في مصر، ولا بد من تقنين هذه الأمور بصورة عاجلة.

وتابع: لا يمكن لأي دولة عربية استيعاب هذا الكم من الضيوف واستمرارهم مدة زمنية طويلة، الأمر الذي يمثل عائقا اقتصاديا على الدولة المستضيفة لهم، معقبًا: «أي دولة أوروبية بتتعامل مع ملف اللاجئين بمنتهى الحزم والصرامة، دول ممكن يموتوا أي مهاجرين غير شرعيين متجهين لأرضهم».

وأوضح اللواء إبراهيم المصري، أنه يجب على الحكومة وضع خطة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين أو الهيئات المختصة بملف اللاجئين، منوهًا بأن توافد الضيوف بصورة غير شرعية؛ بمثابة تهديد للأمن القومي.

وأكمل إبراهيم المصري: ملف اللاجئين تم إدارته بصورة عشوائية منذ البداية، ولابد من وضع خطة استراتيجية لحصر عدد الضيوف لدينا، والعمل بمنظومة تكنولوجية متطورة كاملة تحتوي على كل البيانات الخاصة بهؤلاء المقيمين داخل مصر.

وأشار إبراهيم المصري إلى أن مجلس النواب سيبدأ خلال الأيام المقبلة سن مجموعة من التشريعات والقوانين المرتبطة بتقنين الأوضاع المرتبطة بملف الضيوف المتواجدين داخل مصر

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