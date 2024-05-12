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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جورج مرزباخ للاعبي الزمالك: احضروا لنا الكونفدرالية لإسعاد جماهير القلعة البيضاء

صدى البلد

وجه جورج مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة دعم للاعبي الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال مرزباخ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: " لقد اتيحت لكم فرصة لعب نهائيين في خلال شهرين أنتم الحصان الأسود فاحضروا لنا البطولة لتسعودونا وتسعدوا جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: " إلى جماهير نادي الزمالك شجعوا لاعبيكم وكونوا فخورين بهم فهم يقدمون كورة جميلة وأتمنى فعلا أن يكون النصر من نصيبهم".

وأوضح: " أنا أتابع المباريات من بروكسل ببلجيكا، أمنوا بقدرة حصانكم الأسود عاش الزمالك".

جورج مرزباخ البطولة الكونفدرالية جماهير الزمالك أخبار الكونفدرالية

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