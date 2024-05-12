أخبار الفن.. لقطات من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل وموعد أيام قرطاج السينمائية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

نجوم الغناء يتألقون في فرح ابنة مصطفى كامل

تألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

موعد الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية بتونس عن موعد الدورة الـ 35 من أيام قرطاج السينمائية بعد أن تم تأجيل دورتها الـ 34 بسبب الأحداث في غزة.

تامر حسني يقدم ديو مع مصطفى قمر ودياب بحفل زفاف ابنة مصطفى كامل

تألق تامر حسني في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

العادلون" كامل العدد على مسرح قصر ثقافة روض الفرج ضمن المهرجان الإقليمي

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، أول أمس الجمعة، تقديم العرض المسرحي "العادلون" للمخرج محمد فاضل القباني، ضمن عروض مهرجان إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من النقاد والإعلاميين، ورفع العرض لافتة "كامل العدد" في ليلة عرضه بالمهرجان.

دخول مفاجئ لـ الكينج في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

أشعل الكينج محمد منير حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.