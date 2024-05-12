موعد الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية بتونس عن موعد الدورة الـ 35 من أيام قرطاج السينمائية بعد أن تم تأجيل دورتها الـ 34 بسبب الأحداث في غزة.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الجديدة في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر، ويترأس اللجنة المنظمة للدورة فريد بوغدير الرئيس الشرفي للأيام فيما تتولى الإدارة الفنية لمياء قيقة مديرة المدرسة العليا للعلوم السمعية البصرية والسينما.

وأعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بأيام المهرجان وانطلاق الدورة ال 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية ، وذلك نظرًا لتفاقم الأحداث التى تمر بها القضية الفلسطينية، قبل ان تلغى الدورة نهائيا.

هايدي التمزالي تتصدر البوستر الرسمي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية:

وكشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن البوستر الدعائي الرسمي لدورته الـ 34، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وكانت صاحبة البوستر هى هايدي تمزالي والتى تصدرت البوستر الرسمي لأيام قرطاج السينمائية حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

وهايدي تمزالي هي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، و أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وعبر صورتها على البوستر الرسمي للمهرجان يشيد المهرجان بكل السينمائيات التونسيات التى ساهموا في صناعة أفلام في تونس وخارجها.

و هايدي تمزالي هى صاحبة كتابة المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية: زهرة (1922) عين الغزال(1924).