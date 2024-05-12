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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق

تونس والعراق
تونس والعراق

شدد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، ووزير النقل العراقي، محيبس السعداوي على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق بما يساعد على تطوير السياحة البينية وحركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم، فقد اتفق الوزيران، على التعجيل بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل هذا الخط وضمان استمراريته، مشيرين إلى العلاقات السياسية المُتميزة التي تجمع البلدين وتعد خير حافز لدفع وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع النقل الذي يكتسي طابعا استراتيجيا لكونه أحد ركائز الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة.

يُشار إلى نبيل عمار يجري زيارة عمل إلى العراق لترؤس فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة التونسية العراقية المشتركة، وعقد عددا من اللقاءات مع مسئولين عراقيين، كما افتتح منتدى رجال الأعمال في البلدين ، والتقى أبناء الجالية التونسية بالعراق.

ودعا الوزيران إلى استكمال التفاوض حول مشروعات الإتفاقيات في مختلف مجالات النقل وإلى تبادل التجارب والخبرات في مجال الأرصاد الجوية والسكك الحديدية والنقل البحري والطيران المدني والمطارات.

من جانبه، رحب الجانب العراقي باقتراح بحث إبرام اتفاق إطاري في مجال النقل مع تونس وإحداث لجنة قطاعية رفيعة المستوى، تهدف إلى إقامة حوار منتظم ووضع استراتيجية مشتركة للتعاون الثنائي في هذا المجال.

وأكد وزير النقل العراقي أهمية مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يهدف إلى جعل العراق مركزاً للتجارة العالمية وهمزة وصل بين الشرق والغرب، معربا عن استعداده وترحيبه بالتعاون مع الجانب التونسي في هذا الشأن.

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