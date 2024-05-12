دعم فلسطين وتعزيز العمل المشترك|أبرز البنود أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي استعدادًا لقمة البحرين

تعقد اليوم /الأحد/ بالعاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، للتحضير للقمة العربية 33 والتي تستضيفها مملكة البحرين الخميس القادم، بحضور القادة والزعماء العرب.

ويناقش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشروع جدول الأعمال المرفوع للمجلس من اجتماع أمس للمجلس على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمناقشتها استعداد لرفعها لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بعدما انطلقت أمس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 "قمة البحرين" باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير لاجتماع المجلس على الوزاري.

خطة طارئة لمواجهة تداعيات حرب غزة

ونتيجة للأوضاع الراهنة يتصدر جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع عددا من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته، وذلك أخذاً في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على مقترحات الدول الأعضاء.

الاتحاد الجمركي العربي

كما يشمل جدول أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، متابعة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والذي يمثل أحد الموضوعات الاقتصادية الهامة التي تطلب المزيد من السعي بما يحقق الأهداف الاقتصادية الهامة لها.

ويضم جدول أعمال المجلس على المستوى الوزاري، مقترح إستراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك إستراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرهم من الاستراتيجيات الهامة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة، وذلك تأكيداً على أهمية دور الشباب ودعماً للجهود الرامية الى زيادة تمكينه في مختلف المجالات، فإنه معروض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي

آلية عربية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية

وانطلاقا من أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الاجتماعية كداعم لتنفيذ السياسات الاجتماعية التنموية الناجعة، يبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترح بوجود آلية عربية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وحماية لمصالح الدول العربية المائية يبحث المجلس الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والتي تم إدراجها بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للمياه رقم 287 في دورته العادية 15 والتي عقدت في شهر نوفمبر الماضي.