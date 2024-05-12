استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية.. دورة بهيئة الطاقة الذرية

افتتح الدكتورعمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور خالد زهرمان، ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتور هاني كسبان، رئيس قسم الهندسة والأجهزة العلمية والمنسق الوطني للدورة، الدورة التدريبية المتقدمة عن استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية والصناعة، والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، على مدار خمسة أيام.

وتأتي أهمية هذه الدورة في إطار الدور الهام لاستخدامات تطبيقات النظائر المشعة في مجال الصناعة، خاصة في صناعات البترول، والبتروكيماويات، والفوسفات، والأسمنت والحديد والصلب والسكر والزجاج، والذهب، حيث يتم استخدام هذه التطبيقات بهدف تحسين كفاءة العمليات الصناعية وسلامة وجودة المنتجات والكشف عن الأعطال وتستخدم هذه التطبيقات في نطاق واسع على مستوى دول العالم.

وقال الدكتور هاني كسبان، المنسق الوطني للدورة، إن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين من الدول العربية للتعرف على أنواع النظائر المشعة المفتوحة والمغلقة، والتي تستخدم في الأنشطة الصناعية وكذلك الجدوى الاقتصادية لها.

كما ستتناول الدورة بعض الموضوعات الهامة مثل استخدام النظائر المشعة في قياس معدل تدفق السوائل والغازات في العمليات الصناعية، وكذلك استخدام النظائر المشعة المفتوحة في قياس زمن الخلط بين المركبات، ومعرفة أماكن الأعطال مثل الأنسداد أو التسريب في المواسير أو المبادلات الحرارية، كما تشمل عروضا عن استخدام النظائر المشعة المغلقة في قياس التآكل والترسيب داخل المواسير، وكذلك قياس مستوى المواد داخل الخزانات، كما تشمل أيضاً استخدام النظائر المشعة المغلقة في عمليات المسح لأبراج التقطير لمعرفة العيوب، وكذلك في التصوير الإشعاعي لمعرفة عيوب اللحامات في مواسير الغاز والبترول على سبيل المثال.

وأضاف أن الدورة ستشمل أيضاً تدريباً عملياً عن حالة دراسية لاستخدام النظائر المشعة في صناعة البتروكيماويات والتعدين والفوسفات والأسمنت، وسيقوم بتنفيذ الدورة خبراء وعلماء قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص بهيئة الطاقة الذرية الذي يعتبر مدرسة علمية في مجالات الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الهندسية للنظائر المشعة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد زهرمان، ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، أن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2024، وأنه سيشارك بها 16 من الباحثين يمثلون بعض الدول العربية وهي مصر، وسوريا، والأردن، وموريتانيا، ولبنان، وهي تهدف لعرض الخبرات في مجال تطبيقات النظائر المشعة في الاختبارات اللا إتلافية للاستخدامات الصناعية.

فيما قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، إن هذه الدورة هي إحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية خلال هذا العام، وهي تتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام النظائر المشعة في التطبيقات الصناعية المختلفة لخدمة الأنشطة الصناعية.

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن الدورة تأتي في إطار دعم الهيئة لبرنامج التعاون الدولي مع الهيئة العربية للطاقة للذرية، والذي يسعى لنقل خبرات العلماء بهيئة الطاقة الذرية للأشقاء من الدول العربية، وكذلك التدريب العملي بمنشآت ومعامل الهيئة المتقدمة في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، أن الدورة تؤكد دور مصر لدعم ونقل الخبرات لجميع الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.