أين ذهبت فتاة المنيا.. الأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متضمناً استغاثة بشأن تغيب (فتاة - مُقيمة بمركز بنى مزار بالمنيا).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/4/2024 تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنيا من والد الفتاة المذكورة بتغيبها عن منزلها عقب خروجها من المنزل بتاريخ 29/4/2024ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه .

وفى وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف أحد أقاربها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.