بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

انتشرت الكثير من الشكاوى الكثير على منصات السوشيال ميديا المختلفة من وجود حشرة بالأسماك.

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري تعليقا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن حشرات الأسماك.

وقالت نوح "عند شرائك السمك ووجود حشرة في منطقة الخياشيم أو اللسان فلا تقلق، مشيرة إلى أن هذه الحشرة من عيلة اسمها الايزوبودا واسمها العلمي

Cymothoa exigua, or the tongue-eating louse,



وأكدت أن قمل السمك أو آكلات اللسان وهي من فصيلة القشريات متعدده الأرجل في منها أكثر من 450 نوع يعيش في المياه المالحه والعذبه يعني تصيب أنواع كتير من السمك ،وذلك بسبب التلوث

وأوضحت أن الحشرات لها مخالب تثبت نفسها على جسم او لسان الاسماك والاكثر اللسان والخياشيم و تتغذى على غذائها و ممكن تتغذى على بيض السمك أثناء وجوده فى فم السمكة

هي تصيب وتؤثر علي السمكة نفسها ..هتضعفها وهتسبب لها انيميا وتصيب السمكة وخاصة الرأس.



وتابع أن هذه الحشرات ليس لها أي أضرار علي البشر، ولكن بشرط للتنضيف والتسوية جيدا، وبدون نظافة فيممكن جدا تسبب الام في المعدة أو إسهال فقط، وليس لها علاقة بفيروس ملعون ولا سرطان.



ونصحت الدكتورة سماح بضرورة شراء أسماك طازجة من مكان موثوق فيه.

